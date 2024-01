Si sblocca De Santis, arriva in prestito secco

Si è finalmente sbloccato l’arrivo di Ivan De Santis alla Fermana. Il difensore centrale arriva dal Taranto in prestito secco e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità. Ora mister Stefano Protti potrà contare sul centrale d’esperienza da affiancare a Spedalieri (Fort si sta dimostrando un’ottima alternativa, ndr) che tanto aveva chiesto dopo l’addio di Gasbarro. Anche se la trattativa per un attimo stava traballando. Già nella scorsa settimana tutte le parti in causa, l’entourage del giocatore, il Taranto e la Fermana, avevano trovato una base di accordo. La trattativa era in fase talmente avanzata che il suo arrivo era programmato tra lunedì e martedì, come l’altro arrivo dalla Puglia, Malaccari. Però i discorsi erano stati rallentati dal solito indice di liquidità. Le parti si sono riaggiornate mercoledì trovando la soluzione del prestito secco con una buona parte dell’ingaggio a carico del Taranto così da non pesare sull’indice di liquidità dei gialloblù. Da capire se sarà subito in condizione per essere convocato per la gara contro la Recanatese di venerdì.