Si schianta coi carabinieri. Trasportato a Torrette

Un quarantenne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di ieri nella zona sud della città. L’uomo era in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con una Fiat Panda dei carabinieri all’incrocio tra via Solferino e via XX Settembre. Nell’impatto ad avere la peggio, è stato ovviamente lo scooterista, caduto a terra dopo lo scontro. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Durante le prime cure prestate sul posto, l’uomo è rimasto sempre vigile e cosciente. Il personale medico e sanitario, ha però ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso, predisponendo il suo trasferimento all’ospedale regionale. Lo scooterista è stato quindi preso in cura dagli operatori della Croce Azzurra e trasportato al nuovo campo sportivo della città, dove l’uomo è stato caricato in eliambulanza per il trasferimento a Torrette. Grande attenzione e premura hanno avuto per lui e per il contesto, i militari dell’Arma. Sul luogo dell’incidente sono stati chiamati ad intervenire gli agenti della polizia locale che hanno proceduto con i rilievi del sinistro utili ad accertare le rispettive responsabilità. L’incidente, avvenuto in prossimità del ristorante pizzeria La Capannina, ha richiamato l’attenzione di passanti e presenti, ed ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione nella zona sud della città. Quasi contemporaneamente in via Leopardi si è verificato un altro incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, due auto sono entrate in collisione e anche in questo caso, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Paola Pieragostini