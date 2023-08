Si schianta con il figlio minorenne

Dopo essersi messa alla guida ubriaca e con il figlio minorenne sul sedile del passeggero, aveva perso il controllo del mezzo e si era schiantata contro un muro. La conducente del mezzo, un 50enne ascolana è stata rinviata a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’incidente si era verificato in via Pascoli, a Porto San Giorgio, dove la donna, alla guida di una Mini Cooper, aveva centrato in pieno un muro. I carabinieri, intervenuti sul posto, avevano accertato che alla guida c’era una 50enne, che trasportava sul lato passeggero suo figlio minore. Entrambi, fortunatamente, erano rimasti illesi dopo l’urto. Dalla ricostruzione della dinamica era emerso che la donna, dopo aver fatto la spesa presso un vicino supermercato, si era messa alla guida della sua autovettura ma, appena uscita dal parcheggio, aveva perso il controllo del mezzo e si era andata a schiantare contro il muro di recinzione di una lavanderia. La 50enne, che da subito non era apparsa lucida ai militari dell’Arma intervenuti, era stata sottoposta alla prova con l’etilometro, risultando positiva con un tasso alcolemico piuttosto alto, ovvero di circa 2 gl, pari cioè al quadruplo di quello consentito dalla vigente normativa. Era stata quindi denunciata dagli uomini dell’Arma alla Procura di Fermo, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Contestualmente, le era stata ritirata la patente di guida che, successivamente, la prefettura di Fermo aveva sospeso per un anno, e le era stata anche sequestrata l’auto. I militari avevano poi dovuto far intervenire sul posto il padre del minore, al quale lo avevano affidato viste le particolari condizioni in cui versava la madre.