Si schianta con l’auto rubata e fugge via

Un’auto si schianta contro il muro e dall’impatto scaturisce un incendio. Scatta la macchina dei soccorsi ma quando gli operatori giungono sul posto, non trovano traccia del conducente né di possibili passeggeri. E’ successo poco dopo le 23 di giovedì, lungo la statale Adriatica a Marina Palmense. Ad impattare contro il muraglione in cemento che costeggia la strada, è stata una Nissan Micra. La violenta collisione, ha provocato scintille presto divenute fiamme che hanno avvolto l’auto e richiamato l’attenzione dei passanti che hanno lanciato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, gli operatori del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio ed i carabinieri. Con grande sorpresa di tutti però, del conducente dell’auto o di possibili ed eventuali passeggeri, nessuna traccia. Mentre i vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, i militari dell’Arma hanno proseguito con i dovuti controlli. Dalle verifiche è emerso che l’auto incidentata e incendiata, fosse stata rubata a Porto San Giorgio. Sono pertanto scattate le indagini del caso mirate a dare un nome e un volto all’autore del gesto. Le indagini inoltre permetteranno di ricostruire la dinamica dei fatti antecedenti l’avvenuto incidente. Ad accertare cioè, se la persona che al momento dello schianto era alla guida dell’auto coincida con l’autore del furto della stessa. Restano anche da chiarire se nella vicenda siano coinvolti potenziali complici. In tal senso, accertare se il conducente fosse solo in auto, se sia stato prelevato da qualcuno dopo lo schianto o diversamente se possa essere scappato a piedi dileguandosi nel buio della notte per la campagna circostante, pur di sfuggire alle forze dell’ordine.