Si schianta contro un palo, poi colpisce un albero: giovane a Torrette

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, un giovane di 23 anni residente a Montappone vien trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona. Erano circa le 22.30 di mercoledì quando un giovane di 23 anni residente a Montappone, mentre percorreva la strada provinciale Vallemarina a Monte Vidon Corrado a bordo di una Volkswagen Passat ha perso il controllo del mezzo, stando ad una prima ricostruzione dei fatti a causa di un animale selvatico che avrebbe improvvisamente attraversato la strada.

Fortunatamente in quell’istante non transitava nessuno e non sono stati coinvolti altri veicoli, ma la berlina prima ha impattato contro un palo della luce per poi terminare la sua corsa contro un albero restando in bilico fra la strada e il terrapieno. I residenti richiamati dallo schianto hanno chiesto subito aiuto, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 i volontari della Misericordia di Montegiorgio, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e i vigili del fuoco di Fermo intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo. I sanitari hanno medicato le ferite e stabilizzato le condizioni del giovane, poi in via cautelativa e vista la violenta dinamica dell’impatto e i dolori lamentati dal conducente, hanno stabilito il trasferimento in ambulanza all’ospedale Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti.

a. c.