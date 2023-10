Si spaccia operatore finanziario. Denunciato un 50enne per truffa

Spacciandosi per un operatore di un’agenzia finanziaria, aveva ingannato un 65enne di Fermo, al quale aveva comunicato di dover attivare e sbloccare una pratica di finanziamento di diecimila euro a suo favore. Sfruttando la sua abilità nel manipolare la vittima, il truffatore aveva convinto l’uomo ad eseguire quattro bonifici bancari per un totale di 900 euro su un conto corrente a lui riconducibile. Il malvivente non è sfuggito, però, ai carabinieri di Montegiorgio che, a seguito di serrate indagini, hanno denunciato in stato di libertà una 50enne di Novara per il reato di truffa. Come detto il piemontese, nel mese di marzo 2023, si era spacciato per un operatore di un’agenzia finanziaria e, dopo aver ottenuto la somma, si era reso irreperibile.

Grazie alla tempestiva e accurata indagine condotta dai carabinieri, l’autore della truffa è stato individuato e denunciato all’autorità giudiziaria competente. I vertici dell’Arma ribadiscono l’importanza di diffidare da persone sconosciute o non debitamente identificate che richiedano somme di denaro o dati personali, specialmente per presunte pratiche finanziarie o transazioni. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e chiedere sempre chiarimenti in caso di dubbi riguardanti situazioni finanziarie o richieste di denaro. Il Comando provinciale dei carabinieri di Fermo sottolinea il costante impegno nel garantire sicurezza e protezione ai cittadini, operando con fermezza e professionalità per contrastare ogni forma di illegalità e tutelare i diritti dei cittadini onesti. L’Arma ha impiegato molte risorse investigative nel campo della prevenzione e repressione di tali reati, la maggiore attenzione è dovuta ad un aumento delle truffe online, purtroppo sempre più frequenti e sempre più elaborate.

Le transazioni online aprono lo scenario a nuove forme di crimine come il furto dei codici delle carte di credito oppure la violazione all’accesso e all’uso dei dati sensibili. È importante tenere a mente alcuni consigli: diffidare da acquisti molto convenienti e facili guadagni. Spesso si tratta di truffe o di merce rubata; non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o di antiquariato.