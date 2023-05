Si tornerà in classe il 13 settembre

Approvato dalla giunta regionale il calendario per il prossimo anno scolastico. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, le lezioni avranno inizio il 13 settembre 2023 e termineranno il giorno 6 giugno 2024. Le scuole dell’infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche comunque entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico. Saranno pertanto 208 i giorni di lezione nella scuola primaria e in quella secondaria di primo e secondo grado, mentre saranno 228 quelli per la scuola dell’infanzia che termineranno il 30 giugno, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono, qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni.