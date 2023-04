Si ubriacava e poi picchiava la mamma: condannato a tre anni

Ogni volta era la stessa drammatica storia, si ubriacava, iniziava a demolire casa e aggrediva la madre. Tutto questo fino a quando la donna aveva deciso di chiedere aiuto ai carabinieri, che, con un tempestivo intervento, avevano evitato il peggio e tratto in arresto il figlio violento. Il giovane, un 34enne di Porto Sant’Elpidio, è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stato condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, danneggiamento, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il dramma familiare, che andava avanti da tempo, era emerso quando i militari dell’Arma erano intervenuti presso l’abitazione della donna. Al momento dell’arrivo dei carabinieri, il figlio convivente, in preda ai fumi dell’alcol ed in uno stato di grave alterazione psicofisica, stava distruggendo il mobilio dell’abitazione e con un bastone aveva provocato una piccola lesione allo zigomo della madre. I militari si erano immediatamente frapposti tra i due, impendendo che l’aggressione del figlio al genitore potesse avere più gravi conseguenze. Ciononostante, il 34enne era ripetutamente tornato ad inveire contro la donna, cercando di colpirla nuovamente. Il giovane era stato bloccato con non poca fatica dagli uomini dell’Arma, ai quali però aveva opposto una viva resistenza nel tentativo di vincere la loro azione di placcaggio, per tornare a colpire la madre, non disdegnando nel frattempo, di profferire minacce all’indirizzo dei due militari, per farli desistere dal loro intervento. Fortunatamente l’azione combinata e decisa dei due carabinieri, aveva messo fine alla brutale violenza del giovane, che era stato definitivamente reso inoffensivo per poi essere accompagnato in caserma, dove era stato dichiarato in arresto. Dopo le formalità di rito, e smaltiti i fumi dell’alcol, il 34enne era stato tradotto presso la casa di reclusione di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

fab.cast.