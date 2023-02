Si vota il rinnovo delle segreterie, ecco orari e seggi

E’ il giorno più importante per il Partito Democratico, è la giornata della consultazione per indicare il nuovo segretario nazionale e per i marchigiani anche la guida del partito regionale. Seggi aperti dalle 8 alle 20, per la grande mobilitazione degli iscritti e dei simpatizzanti, guidati dal segretario provinciale Luca Piermartiri con la coordinatrice per l’organizzazione Gioia Corvaro. La scelta è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein per il nazionale, nelle Marche tra Michela Bollomaria e Chantal Bomprezzi. Bellomaria ha incassato l’appoggio dei big, dal fermano Pompozzi a Cesetti, passando per Mangialardi, per Bompressi si sono mobilitati invece i giovani del partito. Capillare la presenza sul territorio di seggi, a Fermo si vota al centro sociale Monterone, a Piazza Sagrini, in via della Stazione 12 a Marina Palmense, nella sede della contrada Molini Girola e al centro sociale San Marco. Ad Amandola il seggio è in piazza Risorgimento, nello spazio eventi, per Falerone Servigliano si vota in piazza Giovanni Paolo II a Piane di Falerone. Per Montegiorgio e la Valtenna si va all’ex falegnameria di Monte Giorgio, per Massa Fermana nella sala consiliare del comune, a Montappone al teatro comunale, a Ponzano di Fermo Valdete alla sala polivalente di Ponzano, a Montegranaro a Largo Conti 18, a Monte Urano alla sala riunioni in piazza della Libertà, a Sant’Elpidio a Mare all’auditorium Giusti, a Porto Sant’Elpidio si vota al quartiere Marina Picena, all’associazione di quartiere Corva, alla sede degli ex combattenti, a San Filippo. A Porto San Giorgio alla sala Imperatori di via Oberdan, per la Valdaso si vota nella sala comunale di Valmir. C’è anche un seggio speciale itinerante per chi non si può muovere fisicamente. Possono andare al voto non solo gli iscritti, ma tutti i simpatizzanti del Pd e di Articolo 1 che lasceranno un contributo di 2 euro e una firma di adesione. Dopo le 20 si procederà già con lo spoglio.