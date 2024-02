Siamo andati alla scoperta di nuove emozioni . Non solo le positive, ma anche quelle negative

Tutte le emozioni sono essenziali per stare bene con noi stessi e con gli altri: anche quelle che siamo abituati a considerare negative. Tutte devono essere conosciute, gestite e rispettate, non solo le nostre, ma anche quelle delle persone con cui condividiamo i momenti della vita. E’ importante infatti comprendere le emozioni che le altre persone provano in determinate situazioni e cercare di aiutarle. Spesso siamo egoisti nei confronti degli altri e pensiamo alle nostre emozioni e sentimenti, ma non a quelle altrui, per esempio quando una persona accanto a noi è triste difficilmente ce ne rendiamo subito conto. Tutte le emozioni ci dimostrano quanto siano importanti per formare la persona e la personalità. Quest’anno a scuola è stato proposto a noi alunni delle classi seconde un progetto molto interessante dal titolo ‘Il tempo è un dono, ti dono il mio tempo’ per promuovere la cultura del dono e l’attenzione verso le nostre necessità e quelle degli altri. Abbiamo conosciuto un tempo diverso, visto come un dono prezioso da ricevere e da donare a piene mani. Il percorso è iniziato con la lettura di brani e testi poetici, poi abbiamo risposto ad un questionario dove dovevamo esprimere le nostre considerazioni sul valore del tempo. Abbiamo poi realizzato un buono regalo personalizzato da donare ai nostri cari e il 15 dicembre sono venute due volontarie Anna e Felicia della Caritas per parlarci dell’importanza del tempo e del modo corretto per trascorrerlo. Ci hanno fatto capire che, donando il tempo, facciamo un regalo a noi stessi e siamo più felici. Infine il 7 gennaio abbiamo concluso il percorso con una tombolata di solidarietà con i super nonni di Pedaso e dintorni, le nostre prof e la dirigente. Questo progetto ci ha insegnato che la nostra generazione deve riappropriarsi del valore del tempo.

Classe II A