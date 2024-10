"Siamo delle forze dell’ordine". Arrestate due giovani truffatrici

Con un modus operandi diventato ormai usuale hanno raggirato un’anziana e si sono fatte consegnare monili in oro e una somma di denaro. La tempestiva indagine dei carabinieri ha permesso però, con la collaborazione della polizia stradale di Caserta, di trarre in arresto due giovani donne campane, una di 29 anni e l’altra di 26 anni, per il reato di truffa aggravata in concorso. Le donne sono state individuate grazie all’attenta e certosina visione dei filmati registrati da telecamere di videosorveglianza e dai lettori targhe. L’attività investigativa ha consentito di acclarare come le due indagate, residenti a Napoli, si erano recate presso l’abitazione di una 85enne di Fermo e, fingendosi carabinieri, si erano fatte consegnare soldi e oro per conto di un fantomatico capitano dell’Arma. La vittima era stata prima raggiunta telefonicamente sull’utenza fissa della sua abitazione e poi su quella mobile, da due uomini presentatisi il primo, come capitano dei carabinieri, ed il secondo come avvocato. All’atto della prima chiamata, il finto capitano, al fine di ottenere l’assoggettamento psicologico dell’anziana, le ha riferito che suo figlio era stato tratto in arresto a seguito di un grave incidente. Ottenuta l’attenzione della vittima, erano iniziate le richieste minatorie nei suoi confronti: all’85enne era stato riferito che il figlio non sarebbe uscito di prigione se non avesse consegnato tutti i suoi valori per pagarne la cauzione. Durante la chiamata sull’utenza fissa la vittima è stata contattata anche su quella mobile dal sedicente avvocato, che l’aveva incalzata con le medesime richieste. Pochi minuti dopo, si era quindi presentata al domicilio una giovane alla quale la vittima aveva consegnato soldi e monili in oro.

Dopo la segnalazione ricevuta, effettuata dall’anziana una volta accortasi del raggiro subito, i carabinieri di Fermo hanno avviato le indagini e sono riusciti con approfonditi accertamenti ad individuare l’auto utilizzata per la truffa. La targa e il modello della vettura, risultata a noleggio, sono stati subito diramati a tutti gli uffici delle Forze di Polizia presenti sul territorio. Proprio tale celerità ha poi permesso agli agenti della polstrada di Caserta Nord di intercettare l’auto sulla carreggiata sud dell’A1 e di sottoporla a controllo. A bordo c’erano due donne che sono state perquisite. All’esito del controllo sono stati rinvenuti tutti i preziosi e i soldi sottratti alla vittima. La visione dei filmati di videosorveglianza, supportata dalle altre attività svolte dall’Arma e dalla polizia stradale hanno quindi consentito di ricostruire la dinamica del fatto e incastrare le due truffatrici. Sono ancora in corso le indagini per indentificare gli altri due complici.

Fabio Castori