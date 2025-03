"Siamo in periodi di grandi difficoltà"

È un turismo preciso quello fermano, fatto di famiglie, di anziani, di gente che non cerca la confusione. Negli ultimi anni i turisti che prima spendevano con più serenità ci fanno più attenzione, lo ha notato anche Fabio Ciucani che spiega: "Vivo da anni in zona San Michele e da qualche tempo si sentono le difficoltà delle persone, l’attenzione che ci mettono anche nel fare la spesa, figuriamoci per la colazione al bar o la pizza fuori. Lo si vede anche durante le serate, alle 23 è tutto finito, si rientra in casa, anche il costo del carburante per la macchina incide. Non sono tempi facili, i territori devono puntare su un gran numero di turisti per provare a guadagnare qualcosa ma se la stagione si riduce solo ad agosto è dura per tutti".