"Siamo in balia degli speculatori"

"Ci troviamo in balia degli eventi". E’ la prima considerazione in merito all’aumento del carburante, espressa da Enrico Cognigni, ex presidente sezione trasporti di Confindustria Fermo, e componente del Cda della ditta di autotrasporti Nuova Freccia dell’Adriatico, di Fermo. Com’è strutturata la sua azienda?

"Annovera circa trenta mezzi di proprietà e collaboratori, e si occupa di trasporto merce in genere".

Perché ‘in balia degli eventi’?

"Perché ci troviamo a subire una condizione frutto di speculazione, che di fatto ci vede impotenti difronte alla soluzione di un problema risolvibile solo attraverso azioni di governo mirate e sensate".

Gli autotrasportatori sono imbrigliati dal mancato rimborso delle accise, fermo ufficialmente dallo scorso marzo, che ora però dovrebbe essere rimborsato nuovamente. Giusto?

"‘Ni’. Il percorso del rimborso da marzo ha visto manovre politiche di varia natura. Ora dovremmo recuperare gli sconti come i tempi prima del marzo 2022 ma con un prezzo maggiore. Dovremmo infatti pensare che da dicembre 2021 ad oggi, abbiamo subito un aumento di carburante pari al 50%".

Cosa provoca tutto questo alle ditte di autotrasporto?

"Le mette in condizioni di sempre maggiore difficoltà, soprattutto quelle più piccole e meno strutturate" Ci spieghi meglio "Il mancato recupero delle accise nonostante lo sconto alla pompa, ha causato buchi di entrate anche di alcune centinaia di mila euro. Mentre un’azienda solida può far fronte alla perdita investendo di risorse proprie, una più piccola rischia di non riuscire e quindi di chiudere. Allo stesso tempo, le ditte maggiormente strutturate rischiano di erodere troppo il proprio patrimonio".

C’è il rischio che gli autotrasportatori si fermino? "C’è molto fermento in questo senso. Gli aumenti di carburante comportano che gli autotrasportatori riversino parte degli aumenti da ammortizzare sui clienti da commissione e di conseguenza anche le produzioni aziendali subiscono danni. Tanto che nei mesi di novembre e dicembre 2022, si è registrato un calo produttivo e quindi di trasporto merci".

Paola Pieragostini