Siamo nella top ten di ’Holidu’

Porto San Giorgio figura tra le 10 località più gettonate dagli italiani nel primo "ponte" di maggio secondo il sito "Holidu", uno dei principali portali europei per la prenotazione di case e appartamenti per le vacanze. La città figura prima nelle Marche nella "Top 30", con un decimo posto di rilievo preceduta da "big" come Roma, Barcellona, Napoli, Parigi, Bari, Nizza, Castiglione della Pescaia, Copenaghen e Londra. Con una media di 129 euro a notte per persona, Porto San Giorgio risulta essere la destinazione meno costosa collocata nei primi posti, meno cara rispetto all’altra marchigiana presente, Porto Recanati (23esima posizione). Il rilievo economico è sicuramente una caratteristica di spicco, soprattutto in un periodo in cui i prezzi elevati rischiano di scoraggiare le partenze.

"Si è appena concluso il ‘ponte’ del Primo Maggio che ha visto la presenza tantissimi turisti e visitatori – commenta il sindaco Valerio Vesprini - . Ciò è stato favorito dalle varie offerte di qualità che la città ha proposto, con appuntamenti ed eventi che hanno toccato tutte le fasce d’età e soddisfatto sempre più gusti. Il rilievo del portale Holidu lo accogliamo come un importante riconoscimento. E’ un segnale di buon auspicio per la bella stagione che sta per arrivare: porta positività anche in vista dell’imminente apertura di nuove attività commerciali, insieme alla continua proposta di eventi culturali e di intrattenimento".

Per l’assessore al Turismo Giampiero Marcattili "Porto San Giorgio si conferma dunque una scelta vincente per chi cerca relax, qualità e accessibilità con un occhio anche alle economie familiari".