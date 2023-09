"Siamo pronti a manifestare nelle Marche"

C’erano anche Chiara Croce (Gd Marche) e Mattia Santarelli (Pd Fermo) sotto le tende degli studenti contro il caro affitti davanti alla ‘Sapienza’ di Roma: "Stiamo anche mettendo in piedi una battaglia per le Marche – dice Croce –. Insieme al gruppo regionale Pd abbiamo presentato una interrogazione e la consigliera Pd, Emanuela Bora ha proposto una interrogazione per la riconversione del Salesi a studentato". "Le proteste studentesche – aggiunge Santarelli – sono il megafono di questa situazione ingiusta, che colpisce milioni di studenti, lavoratori precari, famiglie; 500 euro al mese sono ormai il costo minimo per un posto letto, così studiare diventa un lusso".

Marisa Colibazzi