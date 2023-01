"Siamo pronti a sostenere i progetti Ant"

"L’assessorato ai Servizi sociali accoglie con soddisfazione e ottimismo la nascita di una nuova associazione al fianco dell’assistenza dei malati oncologici. Siamo pronti a sostenere le iniziative che verranno effettuate nel territorio comunale, sicuri che la nuova realtà andrà a migliorare il servizio alle famiglie". L’assessore Carlotta Lanciotti ha salutato così l’iniziativa dell’Ant (Assistenza Nazionale Tumori).

La referente Serena Auciello ha ufficializzato la nascita dell’associazione ’Amici’. Nei mesi scorsi Ant è stata pubblicizzata con il camper della prevenzione dei tumori della tiroide (ecografie gratuite ai cittadini) e, nel periodo delle festività, ha raccolto fondi attraverso lo stand dell’iniziativa ’Paniere dell’eccellenza’. L’associazione è alla ricerca di un punto informativo e per l’incontro dei volontari.

Fondazione Ant Italia Onlus è nata a Bologna come Associazione Nazionale Tumori e dal 1985 ad oggi ha assistito, in modo del tutto gratuito, oltre 144.000 malati oncologici in 11 regioni italiane, con un risparmio notevole per la spesa pubblica. In media ogni persona riceve l’assistenza gratuita della Fondazione per un periodo di 118 giorni, per un costo totale ad Ant di circa 3500 euro. Nel 2021 ha assistito 75 malati di tumore nei comuni di Monte Urano, Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio grazie ai propri specialisti a disposizione del paziente e della sua famiglia 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno.

L’equipe di professionisti Ant è costituita da cinque medici, due infermieri e due psicologi che lavorano perseguendo l’obiettivo della ’buona vita’ per sostenere la difesa della dignità e la qualità di vita anche in presenza della malattia oncologica.