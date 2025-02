"Siamo pronti alla riapertura dei centri di raccolta sangue"

Lo aveva promesso il primario di medicina trasfusionale, aveva assicurato che avrebbe riaperto tutti i punti prelievo del sangue nel Fermano, garantendo lui stesso i turni. Un problema che si trascina da un anno abbondante e che ha visto per carenza di medici la chiusura o la riduzione degli orari nei punti periferici con un conseguente drastico calo delle donazioni di sangue e plasma, come denunciato in particlare dall’Avis. A distanza di pochi giorni dal suo insediamento e dalla sua presentazione ufficiale, il direttore della Medicina Trasfusionale dell’Ast Fermo, Gianluca Riganello, ha già fatto vedere il suo decisivo impulso riuscendo a mettere in piedi una sostanziale riorganizzazione del servizio raccolta sangue, anche con il suo impegno diretto, mirato alla riattivazione, già dai prossimi giorni, di tutti i Punti Prelievo nel Fermano. "Riganello ha messo in campo tutta la sua professionalità e la sua riconosciuta esperienza per restituire al territorio un servizio essenziale, a pieno regime", spiega il direttore dell’Ast Grinta. Non solo riorganizzazione interna, dunque, che è già in atto, ma anche e soprattutto l’operatività verso l’esterno, per la collettività. Per la direzione Ast Fermo, così come per Riganello, la donazione è un aspetto fondamentale che merita priorità assoluta. Ecco perchè è fondamentale un rapporto costruttivo tra la Uoc Medicina Trasfusionale, con il direttore e la sua équipe, e le associazioni che operano nel territorio. "Questo ottimo inizio è il miglior prologo per lo sviluppo di un percorso di donazione sempre più virtuoso e capillare con una sempre maggior attenzione della direzione a questo specifico ambito che unisce sanità pubblica e associazionismo sotto l’unica bandiera del Dono", aggiunge Grinta. Contestualmente la direzione Ast sta anche lavorando per potenziare l’organico già composto da eccellenti professionisti che si spendono per valorizzare al massimo la generosità dei donatori.