"Siamo soddisfatti Grazie al prefetto"

Un’operazione, quella di ieri, accolta dal plauso della tanta gente onesta che a Lido Tre Archi vive e investe. A farsi portavoce dei residenti è il presidente del comitato di quartiere, Gabriele Voltattorni: "Siamo veramente soddisfatti di questo maxi blitz che chiedevamo da tempo. A nome di tutti i residenti voglio ringraziare tutte le forze dell’ordine per la grande mole di lavoro. Un ringraziamento speciale va al nuovo prefetto, che ha saputo subito cogliere le criticità del territorio. E’ stato un segnale di legalità importantissimo e ora si continui su questa strada, che è quella giusta per ridare dignità al quartiere e alla gente che ci abita". Non si è fatto attendere il commento a caldo del sindaco Paolo Calcinaro che parla di un’operazione preparata in maniera assolutamente meticolosa con la partecipazione di tutti quanti e su forte indicazione del prefetto Rocchegiani: "Crediamo che questo sia il giusto accompagnamento ad azioni sociali e di riqualificazione strutturale. Serve anche questo tipo di segnale di presenza. Sapevamo che sarebbe scattata ieri mattina e credo che sarà la prima di una serie di azioni su Lido Tre Archi. Ringrazio ovviamente tutte le forze dell’ordine, il prefetto, il questore, i colonnelli di carabinieri e finanza, i vigili del fuoco, l’Asur, il servizio veterinario, il 118 e la nostra polizia locale. Crediamo tutti che anche questo tipo di iniziative sul territorio sia necessario al giusto accompagnamento di azioni sociali e di riqualificazione strutturale".

fab. cast.