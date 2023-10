Siamo un’isola quasi felice. Ultimi nelle Marche per reati

La provincia di Fermo è il fanalino di coda nelle Marche per numero di interrogatori di indagati, fermati e detenuti, e nella classifica della "densità", ovvero il rapporto interrogatoriabitanti. Solo numeri? No. Secondo Cedat 85, che ha esaminato i dati Istat relativi all’anno 2021, si tratta di un’istantanea che fotografa la situazione delle varie provincie anche in virtù dell’attività di polizia giudiziaria e di presunti reati commessi. Se l’analisi la si legge in questo modo, vuol dire che il Fermano, nonostante alcune criticità, è ancora quell’oasi, almeno in parte, ancora felice. Ma torniamo ai numeri. Nel 2021 nelle Marche si sono svolti 18.393 interrogatori e la "nostra terra" si è posizionata così sedicesima tra le regioni italiane nella classifica della "densità" di interrogatori, con 1 interrogatorio ogni 81 abitanti. A livello provinciale, non stupisce il primo posto di Ancona nella classifica marchigiana dei numeri assoluti (6.483) e in quella sulla "densità" degli interrogatori (171 abitanti). Si tratta di risultati che consentono alla provincia di raggiungere rispettivamente il trentanovesimo e il ventunesimo posto nella classifica italiana. Medaglia d’argento in entrambe le classifiche per Pesaro Urbino con 4.290 escussioni e 1 interrogatorio ogni 81 abitanti nel 2021 (31° nella classifica nazionale). Macerata ed Ascoli Piceno risultano appaiate al terzo posto regionale nel rapporto interrogatoriabitanti (189 abitanti), condividendo la trentasettesima piazza a livello italiano. Dal punto di vista dei numeri assoluti, Macerata (3.426) precede Ascoli Piceno (2.260). Come detto, ultima posizione in entrambe le classifiche regionali per Fermo, ma se dal punto di vista dei numeri assoluti 1.784 interrogatori significano 105° posto a livello nazionale, il rapporto di 1 escussione ogni 94 abitanti pone la provincia al trentanovesimo posto in Italia. In tutto questo però c’è una novità che permette di quantificare la mole di lavoro quasi in tempo reale e che vede una formula più sicura per gli interrogati e gli inquirenti. Con la riforma Cartabia la fonoregistrazione e la videoregistrazione rientrano tra le ordinarie e obbligatorie forme di raccolta degli atti processuali, tra cui l’interrogatorio. Si capisce, perciò, come questi momenti delicati dell’azione giudiziaria debbano essere svolti nella massima sicurezza evitando così i fraintendimenti che si potevano creare in passato, quando esistevano solo verbali cartacei. Anche gli addetti ai lavori hanno accolto con favore il passaggio alla registrazione audiovideo delle escussioni. "Con questo nuovo modo di documentazione - spiega Antonello Martinez, avvocato e socio fondatore dello studio legale Martinez&Novebaci - verranno soddisfatte in pieno le esigenze di velocizzazione del procedimento penale con il superamento dell’arcaico metodo di trascrizione riassuntiva della verbalizzazione. Verrà assicurata anche la vera applicazione dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nel processo. Basti pensare ad un interrogatorio di una persona indagata laddove potranno essere colte anche le minime sfumature delle dichiarazioni rese e si ridurranno tutte le varie interpretazioni sia da parte dell’accusa che della difesa". In conclusione meno interrogatori, meno reati, ma con interrogatori "sicuri" che lasciano sempre meno spazio all’immaginazione e alle ipotesi.

Fabio Castori