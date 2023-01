"Siamo vicini al dirigente Giorgi"

"Tutta la comunità dell’Isc Fracassetti Capodarco di Fermo è accanto al dirigente scolastico uscente Emiliano Giorgi nel momento della revoca del suo mandato". A far sentire tutta la loro solidarietà all’ormai ex preside sono i componenti del personale dell’Isc, che sottolineano il buon lavoro svolto da Giorgi e garantiscono la continuità di tutti quei progetti e le iniziative avviati durante la sua reggenza: "Il lavoro splendidamente avviato proseguirà nei prossimi mesi, secondo le indicazioni di Giorgi, con il dirigente reggente che già lunedì 16 prenderà servizio al Fracassetti-Capodarco". È lo stesso personale dell’Isc a ricordare che siamo di fronte a uno dei più grandi istituti comprensivi di Fermo che si trova per la terza volta in tre anni a gestire un avvicendamento del dirigente scolastico: "E’ una situazione che non spaventa il personale dell’istituto da sempre compatto e pronto nel portare avanti tutte le progettualità programmate. Un Istituto caratterizzato da una forte collaborazione tra tutte le componenti, dalla segreteria al personale Ata, fino ai docenti di tutti gli ordini di scuola. Grazie al lavoro del professor Giorgi, l’Isc potrà vedere molte iniziative importanti prendere il via nel secondo quadrimestre come programmato".

In effetti sono tante le novità avviate nell’anno scolastico in corso grazie alla disponibilità e alla competenza di Giorgi che tutta la comunità scolastica si augura di poter nuovamente accogliere non appena si risolveranno le controversie legali avviate "La nostra scuola non si ferma – ribadiscono tutte le componenti dell’Isc – e tutto il personale, come sempre, sarà al servizio del territorio fermano con competenza, professionalità e amore per il proprio lavoro". Dunque non si placa ancora il clamore della revoca del mandato del preside Giorgi, che dal prossimo 16 gennaio dovrà lasciare il ruolo di dirigente scolastico. La scuola, con ogni probabilità, andrà in reggenza fino alla fine dell’anno scolastico, quando sarà nominato un nuovo dirigente. In pole ci sarebbe la preside del liceo scientifico Calzecchi Onesti, Marzia Ripari.

Fabio Castori