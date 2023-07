"Siamo vicini alla famiglia"

Alle tante espressioni di cordoglio verso la famiglia di Franco Mazelli, si aggiungono quelle del Comune. "Partecipiamo con profondo dolore al terribile incidente, costato la vita a un ragazzo di 18 anni, caduto dal tetto di un capannone nella zona industriale San Filippo" scrive il sindaco Massimiliano Ciarpella. "Morire a 18 anni è innaturale – prosegue il primo cittadino – e la notizia della scomparsa di un nostro giovanissimo concittadino ci ha lasciato sgomenti. Esprimo il cordoglio mio e di tutta la comunità di Porto Sant’Elpidio ai familiari della vittima, chiamati ad affrontare un dolore enorme e attendo che si faccia piena chiarezza sulle cause e sulla dinamica del tragico incidente". Infatti, gli amministratori, appena appresa la ferale notizia, si sono subito attivati per cercare di capire come sia potuto accadere un fatto così grave che ha portato alla scomparsa, prematura, di un giovane della città. Al cordoglio si aggiunge il vicesindaco, Andrea Balestrieri: "La tragica scomparsa di un ragazzo operoso, solare e conosciuto da tanti, lascia la comunità attonita e commossa. Sono vicino ai familiari perché conosco bene, purtroppo, il dolore che lascia una morte così improvvisa e violenta di una persona cara - sono le parole di Balestrieri e alla famiglia di questo ragazzo va il mio più profondo pensiero in segno di vicinanza e di affetto".