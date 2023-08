"Siamo vicini alla famiglia di Mattia a Porto Sant'Elpidio"

Il giorno dopo il tragico rinvenimento del corpo senza vita del 35enne Mattia Casturà, restano i tanti interrogativi irrisolti su questo dramma e continuano a susseguirsi le espressioni di cordoglio per una morte prematura e le manifestazioni di vicinanza alla famiglia molto conosciuta in città. Da quanto trapela, non risulta siano state assunte decisioni circa l’eventuale autopsia o l’ispezione cadaverica sulla salma del ragazzo per cercare di trovare risposte utili a gettare un minimo di luce su una vicenda che ha rattristato l’intera città. Ci sarà anche da capire da dove Mattia si è tuffato in acqua, considerando improbabile che il punto di partenza possa essere lo stesso in cui è stato individuato il suo corpo, a 300 metri dalla riva, all’altezza dello chalet Tropical e dell’area dei kite surfer. Sono stati proprio loro a notare la sagoma del giovane e a chiamare aiuto, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Tanta la vicinanza espressa alla famiglia, alla mamma di Mattia in particolare visto che i due vivevano insieme e in molti ricordano lo stretto legame che li univa. "Ci lascia un’altra giovane vita. Rivolgiamo un abbraccio e un sincero pensiero di vicinanza ai familiari", il cordoglio del sindaco Massimiliano Ciarpella.