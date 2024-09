Sibillini, estate al top. Turisti in aumento, il sindaco Ciffaroni: ora destagionalizzare

"Una stagione estiva esaltante, ora dobbiamo migliorare sulla destagionalizzazione". E’ con grande entusiasmo che il sindaco di Montefortino Domenico Ciffaroni, commenta gli esiti sotto il profilo turistico dell’estate che sta volgendo al termine. Sicuramente i Sibillini con i suoi paesaggi, i sentieri immersi nel verde, borghi unici e accoglienti sono stati un elemento di richiamo, a questo va aggiunto il contributo di comuni e associazioni che stanno imparando a fare rete.

Ciffaroni, come commenta la stagione estiva?

"Una stagione ottima, non appena sono terminate le piogge di aprile e maggio il flusso turistico è stato incoraggiante. Possiamo dire che da giugno e fino ad oggi la presenza turistica è stata costante, e rispetto agli anni precedenti, in aumento. Molte strutture ricettive del territorio mi hanno confermato il tutto esaurito, anzi c’è stato un incremento di stranieri".

Quali gli elementi che hanno fatto la differenza?

"Dopo la pandemia, la gente ha iniziato a riscoprire la montagna, luoghi che prima non prendeva in considerazione, ma poi una volta arrivati si sono appassionati. Possiamo aggiungere che l’estate particolarmente calda, ha invogliato qualche scettico a fare un salto alla ricerca di un po’ di fresco ed alla fine è rimasto. Poi ovviamente ci sono i nostri Sibillini che hanno un fascino unico".

I luoghi più gettonati?

"Il santuario della Madonna dell’Ambro e la gola dell’Infernaccio rappresentano due punti di richiamo unici, nei fine settimana abbiamo dovuto organizzare turni con i volontari della Protezione civile per gestire le presenze. Ma in linea di massima ha funzionato tutto: l’apertura di una nuova piscina in una struttura privata sempre piena, la ristrutturazione a Colmartese".

Rispetto al passato è cambiato qualcosa?

"Finalmente dopo anni la collaborazione fra associazioni e Comuni sta iniziando a dare i suoi frutti. Faccio qualche esempio: il protocollo Sibillini Italian Experience è servito a promuovere il territorio e organizzare eventi di richiamo; le feste promosse dalle associazioni locali, anche il festival ‘Marche Storie’ ha richiamato visitatori".

Come si può migliorare?

Abbiamo intrapreso la strada giusta, ora dobbiamo iniziare a ragionare su come migliorare le iniziative di richiamo nel periodo autunnale e primaverile, magari con eventi sportivi, per destagionalizzare i flussi turistici".

Alessio Carassai