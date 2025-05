Sibillini romantici, il primo tour fa tutto esaurito

Finalmente ha preso forma la ‘Strada Romantica dei Sibillini’. Una pedalata turistica tra emozioni, meraviglie della natura e visione condivisa del futuro che si è svolta sabato lungo quella che è stata definita la ‘Strada Romantica dei Sibillini’, un vero e proprio test tour ufficiale del nuovo itinerario escursionistico che unisce Montedinove, Rotella e Amandola in un percorso di 58 chilometri tra borghi storici, natura e panorami mozzafiato. L’iniziativa, inserita nel progetto ‘Sibillini Romantici’, finanziata dall’Unione Europea, coordinata dalla cooperativa ‘Opera’ in collaborazione con le associazioni ‘Club Sibillini’ di Amandola e ‘Borghiotto’ di Rotella. Durante il percorso, che ha toccato punti di particolare suggestione paesaggistica e culturale, comprese visite guidate dei borghi e momenti di convivialità, è stato firmato il protocollo di gestione della ‘Strada Romantica dei Sibillini’, che sancisce l’impegno congiunto dei tre Comuni nella cura, promozione e manutenzione del percorso anche oltre la durata del progetto.

Tra le novità testate nel corso della giornata, i braccialetti ‘Safe Outdoor’, dispositivi pensati per la sicurezza di chi pratica attività all’aperto. "Questo tracciato si ispira ai grandi modelli internazionali del turismo lento – sostiene Adolfo Marinangeli sindaco di Amandola – come la ‘Strada Romantica’ delle Langhe e Roero, partner ufficiale del progetto. Nei prossimi mesi – conclude il primo cittadino Marinangeli – saranno disponibili sul sito www.sibillini-romantici.it le tracce Gpx e una guida cartacea con cartina, punti panoramici e sentieri per famiglie".

a.c.