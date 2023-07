Sicurezza a Porto Sant'Elpidio: Franchellucci ora se la ride - Microcriminalità, allarme in città: l'assessore Farina chiede più presenza delle forze dell'ordine. L'ex sindaco Franchellucci risponde.

Si susseguono gli episodi di microcriminalità sulla costa, e Porto Sant’Elpidio non fa eccezione visto che, in pochi giorni, si sono verificati tre scippi che hanno suscitato un certo allarme in città tanto che l’assessore alla sicurezza, Enzo Farina, ha dovuto constatare che "serve una presenza più costante delle forze dell’ordine". La Polizia Locale fa il suo, ma l’assessore Farina ritiene che per far fronte a questi fenomeni che creano seri problemi e che "vanno oltre l’autorità comunale", va perseguito il coordinamento con le realtà sovracomunali. Un assist troppo ghiotto per l’ex sindaco, Nazareno Franchellucci, per togliersi qualche sassolino adesso che i ruoli di potere si sono invertiti. "Sono contento che, dopo neanche due mesi di governo, l’attuale maggioranza abbia capito che il problema ‘va oltre le possibilità del Comune’. Le tante parole della campagna elettorale, in cui la sicurezza della città sembrava essere una colpa del sindaco o degli assessori alla sicurezza di turno, sono già cadute nel nulla". "Dato che nel 2019 Fd’I pontificava in città, dicendo che la colpa di tutto, oltre che del sindaco ovviamente, era del Pd e del governo in carica, Farina potrebbe rivolgersi al governo di Fd’I e agli amici ministri dei suoi compagni di coalizione, che di passerelle in provincia ne hanno fatte tante, ma sul sostegno concreto alla sicurezza in zona hanno fatto molto poco". Franchellucci rinnova il suo ‘grazie’ incondizionato alle forze dell’ordine della provincia "che stanno facendo il massimo. Invece di prendersela col Comune di Fermo e con Lido Tre Archi, o invocare la vigilanza privata, il sindaco e il suo assessore dialoghino con le forze dell’ordine in maniera operativa e collaborativa ed esortino Fd’I al governo a fare qualcosa di concreto per la sicurezza del territorio". Marisa Colibazzi