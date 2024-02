Sicurezza, decoro e strade. Incontro a Fonte di Mare

Focus sul quartiere Fonte di Mare (all’estremo nord della città) da parte dell’amministrazione comunale che in due giorni, ha avuto due occasioni di incontro con i residenti e con l’associazione di quartiere. In un primo appuntamento, chiesto dai residenti (che, di recente, si ritrovano in una affollatissima chat propedeutica al Controllo del Vicinato, dove dialogano, segnalano problemi e necessità) c’è stato un faccia a faccia con l’assessore alla sicurezza, Enzo Farina, accompagnato da due consiglieri comunali, mentre il giorno dopo, il direttivo dell’associazione di quartiere ha incontrato il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’esecutivo. Incontri che si sono rivelati proficui.

"Nelle ultime due settimane c’è stata una ondata di segnalazioni di soggetti sospetti che si aggiravano per il quartiere. A questo si sono aggiunti casi di violazioni di proprietà private, furti, episodi di microcriminalità" è stato rappresentato agli amministratori dalla numerosa platea che si è radunata per l’occasione. Un rimedio su cui è stato possibile ragionare è quello della videosorveglianza con telecamere da installare all’ingresso della città, "dove magari si potrebbe finalmente ripristinare il segnale della località" è stato detto, all’altezza del Bar del Chienti e sulla nuova rotatoria tra la Statale e Fonte di Mare. Un’altra segnalazione riguarda il piano asfalti e i necessari interventi sulle strade interne del quartiere: operazione che pare sia imminente.

E ancora: l’illuminazione da potenziare anche sugli attraversamenti pedonali lungo la statale "e attenzione per altre zone scarsamente illuminate come via Mar Nero, con il ripristino del corretto funzionamento dei lampioni in via Mar Mediterraneo. E’ stata chiesta l’installazione di dossi e rallentatori, in via prioritaria tra le vie Mar Ionio, Mare del Nord, Mar Baltico e Mar Egeo. Inevitabile parlare anche dell’area ex Ligmar, da tempo in stato di abbandono che, trovandosi proprio all’ingresso della città, sta rappresentando un poco lusinghiero biglietto da visita, essendo una zona in forte degrado. C’è la consapevolezza dei problemi che sono insorti e che hanno bloccato la corposa operazione urbanistica programmata ma "andrebbe quantomeno sollecitata una pulizia, perché ci ritroviamo con una sorta parco naturale non previsto e non richiesto oltre che non controllato, dove ci sono specie vegetali e animali di ogni tipo con cui i residenti devono convivere".

Marisa Colibazzi