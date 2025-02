Sicurezza e azioni, incontro con il Pd

‘La sicurezza nelle città – Possibili margini d’azione’: è l’iniziativa promossa dal Pd di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con la Federazione di Fermo per venerdì (ore 21, La Piccola) nell’intento di creare una occasione di dibattito pubblico su un tema "che richiede risposte concrete e azioni mirate per garantire la tutela dei cittadini e il rispetto della legalità - spiegano i promotori -. La sicurezza è un tema che riguarda tutti e che deve essere affrontato con serietà e responsabilità. prevenzione, legalità e collaborazione tra istituzioni e cittadini sono le chiavi per costruire comunità più sicure e vivibili".

Un incontro che vuole essere utile per analizzare la situazione a livello locale e proporre soluzioni concrete per migliorare la sicurezza urbana. Intervengono: Fabrizio Cesetti (consigliere regionale), Daniele Stacchietti (capogruppo consiliare a Porto Sant’Elpidio); Fulvio Mercanti (Silp Cgil); Stefania Bonaldi (segreteria nazionale Pd). L’apertura dei lavori è stata affidata ai segretari Luca Piermartiri (Federazione Pd di Fermo) e Carlo Cognigni (Pd elpidiense). Modera l’ex comandante della Polizia Locale, Benedetto Crescenzi. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.