Sicurezza e cultura: come cambia il paese

Investimenti per migliorare la sicurezza, il patrimonio architettonico e culturale e la promozione del territorio. Sono stati questi gli elementi su cui l’Amministrazione di Francavilla d’Ete, guidata dal sindaco Nicola Carolini, ha investito nel 2023. "Nel corso dell’ultimo anno – spiega Carolini – siamo stati impegnati su vari fronti, ma abbiamo privilegiato prima di tutto il piano di sicurezza e miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione. A stralci infatti, abbiamo sostituito tutti corpi di illuminazione con lampade a led a risparmio energetico, e abbiamo istallato nuove linee in strade del paese che ancora erano sprovviste per un investimento di circa 300.000 euro. Questo ha comportato oltre al miglioramento della copertura del territorio alla riduzione del costo dell’energia. Faccio un esempio quattro anni fa spendevano circa 20.000 euro, lo scorso anno siamo arrivati a 46.000 euro e adesso siamo a 28.000 euro, nonostante siano aumentati i corpi illuminanti. Stessa storia per i marciapiedi, negli ultimi 4 anni, attraverso fondi Pnrr, abbiamo ottenuto un finanziamento complessivo di 320.000 euro per la realizzazione di marciapiedi, con particolare riferimento alle strade provinciali per migliorare la sicurezza della viabilità e dei pedoni. Infine abbiamo ottenuto un finanziamento da 350.000 euro per un intervento destinato a frenare il dissesto idrogeologico che ci ha permesso di mettere in sicurezza il versate sud del paese, zone Villa Sagrini. Sono stati molto fruttuosi anche gli investimenti per la promozione del territorio, come ad esempio la Festa del patrono San Rocco e soprattutto la premiazione della Notte dell’Orgoglio Marchigiano, evento quest’ultimo riconosciuto dalla Regione Marche, che contribuisce a portare lustro attraverso i nostri conterranei in Italia e nel mondo". Questi sono solo alcune delle opere completate nel 2023, ma il programma dell’anno che verrà è altrettanto stimolante. "Già nei primi mesi del 2024 dovremo lavorare per importanti appalti – continua Carolini – 300.000 euro destinati al cimitero; 800.000 euro per la ristrutturazione della chiesa di San Rocco, il patrono del paese, danneggiata dal sisma del 2016 rimasta chiusa da allora, una chiesa molto bella che ospita fra l’altro due affreschi del Pagani. Infine, un finanziamento da 650.000 euro per riconvertire il campo da calcio comunale in una struttura polivalente con campo da calcio a cinque e due da padel".

Alessio Carassai