Sicurezza e turismo, procede l’iter per le due consulte

Sono due le Consulte, sicurezza e turismo. Sulla prima nel corso del prossimo consiglio comunale (convocato per il 30 novembre, ore 20), si muoverà il primo passo verso l’istituzione della Consulta permanente sulla sicurezza urbana e legalità con la discussione e approvazione dell’apposito regolamento. È decisamente ad uno stadio più avanzato l’iter della Consulta comunale per il turismo. Con decreto di nomina del sindaco sono stati individuati i 17 componenti di questo organismo consultivo. Sono componenti senza diritto di voto il sindaco, Massimiliano Ciarpella, l’assessore al turismo, Elisa Torresi e il consigliere di maggioranza Cesare Paniccià mentre non c’è nessuno in rappresentanza della minoranza in quanto in sede consiliare, dai banchi dell’opposizione non era stato proposto alcun nominativo dichiarandosi pertanto fuori dalla Consulta. Nel gruppone dei componenti con diritto di voto (tra i quali sarà eletto il presidente della Consulta alla prima riunione operativa) figurano: Stefano Casciotta (per la catergoria Alberghi), Daniele Gatti (cat. Camping e Villaggi Turistici), Devis Alesi (cat. B&B, appartamenti a uso turistico, affittacamere e case vacanza), Milena Sebastiani (Confartigianato), Simone Malavolta (Cna), Anna Pancotto (Associazione ‘Vivi il Centro’), Paolo Cannoni (Associazione Amici di Cesare), Daniela Piergentili (presidente Pro Loco). I 5 nominati dall’amministrazione sono Valentina Totò (property manager); Petra Feliziani (balneari e Frontemare Parking), Alessandro Carlorosi (esperto di marketing, giornalista), Luca Capponi (Skatenati), Mirko Rainelli (STayInMarche). Marisa Colibazzi