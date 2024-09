Sicurezza,. Fermo maglia nera nelle Marche

Quale sicurezza nella provincia di Fermo? Stando ai dati ancora provvisori riportati dalle statistiche della banca dati interforze del dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, riportati e analizzati da Il sole24ore relativa al primo semestre 2024, che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nazionale, Fermo si colloca su una posizione di metà classifica tra le 106 province italiane, piazzandosi al 58esimo posto. E’ quella più in alto rispetto alle altre province marchigiane che vedono Ascoli al 72esimo posto, Ancora all’89esimo, Pesaro Urbino al 92esimo e, la più sicura, Macerata al 97esimo posto. Guardando i dati complessivi, fino a maggio, sono state 5172, le denunce per i reati presi in esame nel ranking del ministero, in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando ne risultavano 5104 (+68%). Un dato che si presta a una duplice interpretazione: il primo, negativo, che sono aumentati i reati; il secondo, più ottimistico, che siano più numerosi coloro che, vittime di un qualche reato, si affidano alle forze dell’ordine e denunciano.

E’ stata calcolata anche la percentuale di incidenza del Comune capoluogo e nel caso di Fermo città si ferma al 24%, classificata come bassa, a conferma che i reati e le relative denunce rilevati nel fermano toccano varie parti del territorio provinciale. Disaggregando i dati, alla voce ‘furti’ è risultato che le sono state sporte 1927, inferiori a quelle del 2023 (1943). Analizzando le varie tipologie di furti, il dato più significativo è quello che riguarda gli esercizi commerciali (uno degli ultimi casi, si è verificato nel fine settimana a Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare, ai danni di un bar) dove le denunce sono aumentate del 25%, passando da 128 a 153. In leggero calo quelli nelle auto in sosta, 193 (erano 199); passano da 70 a 80 i furti di auto (anche in questo caso, negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi tra Porto Sant’Elpidio e Monte Urano di furti, soprattutto di utilitarie), mentre resta sostanzialmente stabile il numero di denunce per furti in abitazione (467). In compenso calano quelle per rapine, da 47 a 39 e, seppure fortunatamente i casi sono pochi, c’è un leggero aumento di quelle negli esercizi commerciali, mentre sul fronte rapine in banca il numero è zero. Interessante il dato relativo alla voce ‘stupefacenti’ dove c’è un aumento del 23% delle denunce (da 64 a 87) e un +20% per spaccio (da 44 a 64).

Marisa Colibazzi