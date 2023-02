Sicurezza, il prefetto visita la città

Il prefetto di Fermo, Michele Rocchegiani, ieri mattina in visita ufficiale al Comune di Porto San Giorgio. È stato ricevuto dal sindaco Valerio Vesprini che si è detto felice ed onorato di dargli il benvenuto a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta. A fare gli onori di casa, oltre al primo cittadino, il segretario generale del Comune, Maria Stella, il comandante della polizia municipale, dottor Giovanni Paris, ed i dirigenti comunali. Il sindaco dapprima ha presentato la città, tracciandone la storia nelle linee essenziali e citando i maggiori monumenti che ne sono la testimonianza, poi è entrato nel merito delle peculiarità cittadine artistiche, culturali, economiche e sociali e dell’importante ruolo che Porto San Giorgio svolge in ambito territoriale. Il prefetto, tra l’altro originario di Senigallia, cittadina dalle caratteristiche simili a quelle di Porto San Giorgio, ha avuto parole di apprezzamento per la città sia da un punto di vista ambientale che della dinamicità dei suoi abitanti. Quindi ha evidenziato l’attenzione che l’Istituto da lui presieduto intende riservare al territorio, facendo leva sulla collaborazione tra le istituzioni.

A sua eccellenza il sindaco ha fatto dono del crest con il logo della città e il consigliere comunale Andrea Rogante lo ha omaggiato di una statua in miniatura di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato, da lui realizzata nella sua azienda Ma.Pa a cui la Regione ha riconosciuto l’appartenenza al settore dell’artigianato artistico. La visita è proseguita nella sala controllo della polizia municipale, in cui gli è stato illustrato il sistema di videosorveglianza della città.

Ha altresì visitato gli uffici e la sala consiliare: "Siamo onorati della sua presenza che rappresenta per noi un segnale di vicinanza – ha detto il sindaco Vesprini –, vicinanza che abbiamo già saggiato lo scorso mese quando ho chiesto d’urgenza la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ho riscontrato una risposta positiva nell’incontro e nella successiva azione eseguita sul territorio in favore della sicurezza". Rocchegiani da parte sua ha ringraziato il sindaco per l’accoglienza e la disponibilità rimarcando la volontà di "voler parlare più con i fatti. La concretezza ed il rapporto diretto col territorio è il ‘fil rouge’ che cerca di legare le mie azioni, sempre condivise".

Silvio Sebastiani