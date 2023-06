’Sicurezza in bicicletta’: ecco le scuole vincitrici del concorso

Si è conclusa la terza edizione del concorso di disegno ’Sicurezza in Bicicletta’ indetto dalla Provincia in collaborazione con il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo della Federazione Ciclistica Italiana. Presenti alla premiazione, oltre agli studenti delle classi partecipanti e i loro docenti, il consigliere della Provincia, Pisana Liberati, i rappresentanti del Comitato Provinciale della FCI Ascoli-Fermo, il segretario Massimo Di Stefano e il consigliere Antonio Chiappini, il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi, il sindaco di Santa Vittoria in Matenano, Fabrizio Vergari, l’Assessore di Falerone Maria Teresa Quintozzi, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Falerone, Patrizia Tirabasso e gli insegnati referenti degli istituti per il progetto: Alessandra Valori (ISC di Falerone), Alba Berducci (Omnicomprensivo di Amandola) e Marta Cardone (ISC di Montegiorgio).

Tredici sono stati i premi assegnati, per la categoria I prima la classe 3 A scuola primaria ISC di Falerone, plesso Piane di Falerone, seconde le classi 1,2 e 3 scuola primaria Omnicomprensivo di Amandola, plesso Santa Vittoria in Matenano. Categoria II conquistano il primo posto le classi 4 e 5 scuola primaria Omnicomprensivo di Amandola, plesso Santa Vittoria in Matenano; per la categoria III, primo classificato per la sicurezza stradale la classe 2A scuola secondaria di primo grado ISC di Montegiorgio, plesso di Grottazzolina; per l’originalità del tema la classe 3B scuola secondaria di primo grado ISC di Montegiorgio, plesso di Montegiorgio, per l’originalità del disegno la classe 2 B scuola secondaria di primo grado ISC di Montegiorgio, plesso di Montegiorgio. Secondi la classe 1B scuola secondaria di primo grado ISC di Montegiorgio, plesso di Grottazzolina, la classe 3C scuola secondaria di primo grado ISC di Montegiorgio, plesso di Montegiorgio; la classe 2 A scuola secondaria di primo grado ISC di Montegiorgio, plesso di Montegiorgio. Terzi a parimerito la 1 A della secondaria di primo grado ISC di Montegiorgio, plesso di Grottazzolina e la 3A scuola secondaria di primo grado ISC di Montegiorgio, plesso di Grottazzolina; per il tema la 1B scuola secondaria di primo grado ISC di Montegiorgio, plesso di Montegiorgio, per il disegno la 1 A scuola secondaria di primo grado ISC di Montegiorgio, plesso di Montegiorgio.