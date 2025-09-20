"Sicurezza in mare, un anno da zero decessi"

"Zero decessi". È questo il dato che più di ogni altro racconta l’estate 2025 lungo la Costa dei Borghi. Dal 21 maggio al 14 settembre oltre centoventi assistenti bagnanti, guidati dal capo bagnino, Cristiano Gasparretti, hanno vegliato quotidianamente su residenti e turisti, trasformando una stagione impegnativa in un bilancio positivo che merita di essere sottolineato. Gli interventi più gravi da loro realizzati sono stati in totale sei, distribuiti tra Porto San Giorgio e i comuni limitrofi. Sempre lo stesso nemico: la corrente di risacca, quel vortice improvviso che si crea tra gli scogli e che trascina i bagnanti al largo. In questi casi la prontezza dei soccorsi ha fatto la differenza: pattino, pinne o nuoto diretto per riportare in sicurezza chi era in difficoltà.

L’episodio che ha emozionato di più e che è rimasto impresso ai giovani in tutina rossa quello di un ragazzo disabile sorpreso dalle onde davanti a un villaggio turistico. Due bagnini sono intervenuti insieme, riuscendo a riportarlo a riva e affidarlo poi alle cure dei sanitari. Un salvataggio che poteva trasformarsi in tragedia, ma che si è concluso bene. Però, oltre ai casi eclatanti, la vita di spiaggia ha portato con sé decine di piccoli interventi quotidiani: bambini smarriti e ritrovati in pochi minuti grazie alla rete radio, anziani colti da crampi, famiglie tranquillizzate dopo attimi di panico. Episodi meno visibili ma altrettanto importanti, che fanno capire come la vigilanza costante sia la vera chiave della sicurezza.

Gli assistenti bagnanti dicono di non nutrire dubbi che il segreto, se c’è una stagione senza vittime, sta nella prevenzione e collaborazione. Le giornate dedicate alla sicurezza in mare, organizzate in tutti i comuni costieri, hanno sensibilizzato grandi e piccoli. Gli chalet hanno svolto un ruolo fondamentale, richiamando l’attenzione dei bagnanti nelle giornate di bandiera rossa. E la Capitaneria di Porto ha garantito supporto operativo costante, trasformando la sorveglianza in un lavoro di squadra. E i giovani bagnini? Hanno dimostrato professionalità e serietà. Nessun problema disciplinare, anzi un gruppo affiatato che ha trasformato il lavoro in un’occasione di crescita, amicizia e responsabilità. Un messaggio forte, che smentisce chi vede nei ragazzi solo disinteresse e scarsa voglia di impegnarsi. Alla fine resta un dato che parla da solo: zero decessi : "Un traguardo – chiosa il capo bagnino – che non è frutto del caso ma di organizzazione, formazione e passione. La Costa dei Borghi si conferma così un tratto sicuro e affidabile, dove mare e vacanza si vivono con la serenità che tutti cercano".

Silvio Sebastiani