Sicurezza in ospedale. Ecco i dispositivi antiaggressione al pronto soccorso

Sicurezza e prevenzione. Sono queste le due le parole d’ordine alla base del progetto, voluto dalla Regione Marche, che ha trovato compimento all’Ast di Fermo con l’attivazione dei dispositivi antiaggressione in dotazione al personale del pronto soccorso dell’ospedale "Murri" di Fermo. Due parole che hanno rappresentato il filo conduttore degli interventi del direttore generale dell’Ast Fermo, Roberto Grinta, e del prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio che, ieri mattina, hanno presentato i nuovi dispositivi. Presenti i vertici delle forze dell’ordine: il questore Luigi Di Clemente, e i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, i colonnelli Gino Domenico Troiani e Massimiliano Bolognese. Con loro anche il direttore del pronto soccorso, Antonio Ciucani, quello del Sia Ast, Stefano Intorbida e i tecnici dell’azienda che ha fornito i dispositivi.

"I dispositivi - ha spiegato Grinta - sono uno strumento per fare prevenzione contro eventi violenti ma non solo. La forte interconnessione che esiste tra la nostra Ast, la prefettura e le forze dell’ordine è evidente. Al momento sono in dotazione al pronto soccorso ma è nostra intenzione estenderli anche in altri reparti, come la Psichiatria. Per ora lanciano l’allerta al nostro centralino, al presidio di polizia del Murri e alla vigilanza privata, ma abbiamo già avviato le richieste per diramarlo anche alla questura e ai Comandi provinciali delle forze dell’ordine. Tutto questo per creare una rete di prevenzione. Ringrazio la Regione e, nello specifico l’assessorato alla Sanità che ha dato l’input per questo progetto. La nostra rete della sicurezza, anche e soprattutto grazie alla sinergia con prefettura e alla collaborazione e presenza delle forze dell’ordine, funziona ottimamente".

Poi è stata la volta del prefetto Edorado D’Alascio che ha sottolineato l’impegno nei confronti degli operatori sanitari: "Si è ritenuto di dover predisporre un’utile iniziativa al fine di prevenire atti violenti nei confronti degli operatori sanitari. Ho voluto che questa iniziativa, di cui ho parlato con l’assessore regionale, includesse anche il Fermano. E’ un’iniziativa molto importante per tutti noi. Per questo ringrazio chi si prende cura, quotidianamente, di chi ha bisogno, come il personale sanitario ed il direttore Grinta che si è prodigato per favorire l’avvio tempestivo di questa importante iniziativa: fare rete tra le Istituzioni rimane l’obiettivo fondamentale che ci prefiggiamo".

Ma come funzionano i dispositivi antiaggressione? Si tratta di 8 dispositivi di comunicazione indossabili e dotati di un assistente vocale intuitivo. Premendo un tasto, dai dispositivi parte il segnale di allarme collegato direttamente con la postazione della polizia presente in ospedale, con il centralino interno e con la vigilanza privata. Un alert parte anche autonomamente qualora il dispositivo dovesse rilevare movimenti bruschi come una caduta. I dispositivi sono dotati di due pulsanti: uno rosso che consente una comunicazione verbale con la postazione di controllo, e uno blu per lanciare l’allarme senza comunicazione verbale. Nel pacchetto sono inclusi anche un monitor di controllo, 8 auricolari per i dispositivi, 2 radiotrasmittenti che ricevono l’allarme e che sono in dotazione alla vigilanza privata e due sensori ambientali che verranno installati nella sala di attesa del pronto soccorso.

Fabio Castori