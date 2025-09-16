Sicurezza, la stazione resterà chiusa dopo le 22

Prefetto di Fermo, sindaco di Porto San Giorgio e rappresentante della Rete Ferroviaria Italiana d’accordo nel ritenere assolutamente necessario tenere chiuse la notte le porte della stazione ferroviaria cittadina, a partire dalle ore 22. Prevalentemente per una questione attinente la sicurezza anche in considerazione che l’edificio della stazione e la zona circostante sembrano essere divenuti punti di riferimento per le scorrerie notturne di delinquenti che purtroppo specie d’estate si danno convegno a Porto San Giorgio.

La chiusura notturna della stazione in sostanza ha lo scopo di renderla più sicura e dignitosa per passeggieri e pendolari evitando bivacchi notturni che ultimamente si sono verificati causando situazioni di ordina pubblico ed impedendo che il pavimento della sala d’aspetto diventi un poco decoroso dormitorio di senza tetto. Ed è un problema, un problema che diverrà più serio e preoccupante nel freddo dell’inverno. Non è una critica alla chiusura bensì una presa d’atto della situazione che verrà a crearsi e della quale occorrerà in qualche modo porre rimedio.

Vero è infatti che il provvedimento della chiusura se da un lato punta a garantire maggiore sicurezza a passeggeri e pendolari dall’altro rischia di creare un problema di natura sociale. Delle vicissitudini di senza tetto trovati in pieno inverno riposare, si fa per dire, sulla nuda terra riparandosi con dei cartoni a Porto San Giorgio si ha memoria di un tempo neanche molto remoto. Una situazione insopportabile in un paese civile e inclusivo come vuole essere Porto San Giorgio.

La passata amministrazione comunale si mostrò sensibile al problema ed anche sotto la forte spinta dell’opinione pubblica individuò quale struttura di prima accoglienza per i senza tetto l’immobile ex cespi sito in piazza San Giorgio e lo fece adeguare allo scopo dal punto di vista strutturale. Attualmente è vuoto ed inutilizzato. Quindi si tratta di metterlo in sesto per ogni evenienza.

