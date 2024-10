Sicurezza, l’amministrazione vara il Daspo urbano

Nell’ultimo Consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la modifica del Regolamento di Polizia urbana che prevede l’introduzione del "Dacur" più comunemente noto come Daspo urbano. E’ l’ultimo tentativo da parte dell’amministrazione per contrastare l’orda di delinquenti che d’estate considerano Porto San Giorgio il porto franco delle loro malefatte. Il Daspo urbano consiste nel divieto di accesso in alcune zone della città, indirizzato a una singola persona in quanto considerata un pericolo per la pubblica sicurezza. Tra le aree individuate dal Comune e che abbraccino quasi l’intera città vi sono quelle in cui insistono le scuole, i centri sociali, i parchi e i giardini pubblici, ma anche quelle di interesse turistico, dove insistono numerosi locali e attività commerciali, nonché quelle in cui si sono verificate in passato situazioni critiche. Nello specifico le aree in cui sarà possibile applicare il Daspo urbano sono: le vie Sacconi e Boni e la zona da esse delimitata insieme alla strada statale e al rilevato ferroviario ; le vie Polo e Veneto e la zona dalle stesse delimitata insieme al lungomare e alla ferrovia; tutte le piazze, parchi e giardini pubblici; corso Castel San Giorgio; lungomare Gramsci; viale dei Pini, via della Resistenza, via Petrarca, via Foscolo e via Pirandello. Inizialmente al trasgressore sarà applicata una sanzione pecuniaria dai 100 ai 300 euro e l’allontanamento per 48 ore disposto da qualunque organo di polizia.

Nel caso di reiterazione della condotta il questore, con un’adeguata motivazione, può vietare l’accesso nelle aree indicate fino a 12 mesi. Il contravventore al divieto emesso è punito con l’arresto. Secondo l’assessore alla Sicurezza Marco Tombolini: "l’introduzione del Daspo urbano fornisce uno strumento utile alle Forze dell’ordine che operano quotidianamente per promuovere e tutelare la legalità e per garantire il decoro urbano e una serena convivenza civile. L’obiettivo di questo provvedimento è di contrastare il reiterarsi di fenomeni di criminalità di varia natura, punendo coloro che stazionano in determinate zone della città e compiono atti di vandalismo verso beni pubblici e privati o atti contrari alla pubblica decenza, oppure esercitano il commercio abusivo, l’accattonaggio molesto, limitano la libera fruizione degli spazi urbani o sono colti in un luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza. L’Amministrazione ha sempre messo in atto tutti gli strumenti utili a promuovere la sicurezza e il decoro urbano, in collaborazione con la Questura e la Prefettura, non solo a livello di repressione ma anche di prevenzione".

Silvio Sebastiani