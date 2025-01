Sicurezza, nuove telecamere installate in piazza Bambinopoli

In questi giorni è stato avviato il potenziamento del sistema di videosorveglianza in piazza Bambinopoli, con l’installazione di telecamere da 8 mega pixel per immagini quattro volte più nitide, rispetto a quelle fornite dall’attuale sistema, comunque efficace. Oltre infatti al potenziamento e anche all’aggiornamento delle telecamere in piazza Bambinopoli, quanto mai necessario in considerazione della moltitudine dei bambini che la frequentano, si è deciso di attivare due nuovi punti di ripresa: uno a nord (Via Rismondo) e uno a sud (Via Nazario Sauro) con la finalità naturalmente di garantire un maggiore e più vasto controllo del territorio. Inoltre l’amministrazione comunale rende noto è stato potenziato il sistema di videosorveglianza sul Lungomare, un intervento che si aggiunge a quello precedentemente allestito e che aveva già riguardato Piazzetta Silenzi. La stessa amministrazione comunale assicura che continuerà ad investire risorse a favore della prevenzione e della

sicurezza.