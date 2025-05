Sicurezza, nuovi dispositivi per la polizia locale

L’analisi dei maggiori fenomeni che possono comportare effetti critici sulla sicurezza urbana costituisce la premessa del progetto approvato dalla Giunta Municipale relativamente all’attuazione del Patto per la sicurezza condiviso e sottoscritto da Regione Marche, Prefettura di Fermo e Comuni di Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. I fenomeni che possono comportare effetti critici sulla sicurezza urbana vengono individuati in: la presenza di esercizi pubblici che costituiscono attrattiva, luoghi di ritrovo soprattutto di giovani, con il realizzarsi della "movida"; lo svolgimento di diverse manifestazioni che richiamano un pubblico numeroso, la consistente circolazione stradale con il probabile aumento della commissione di violazioni e del verificarsi di incidenti; la presenza in piazze e spazi pubblici di soggetti che tengono condotte che limitano la libera accessibilità di tali luoghi, vengono colti in stato di ubriachezza compiono atti contrari alla pubblica decenza , atti di vandalismo, esercitano il bivacco con conseguente scadimento del decoro urbano. Come contrastare questi fenomeni? Un’azione centrale e particolarmente apprezzabile viene indicata dal progetto nel prolungamento dell’orario di servizio della Polizia Locale. Grazie a questo progetto, sostenuto anche da importanti risorse regionali, le pattuglie saranno operative sul territorio fino alle ore 22, superando il consueto orario serale. Questa estensione rappresenta un passo concreto ed efficace per presidiare le fasce serali, riconosciute come momenti di elevata criticità, contribuendo a una maggiore percezione di sicurezza per i cittadini e i visitatori. Inoltre, il piano dimostra una visione attenta alle esigenze operative attraverso un investimento nell’acquisto di dotazioni strumentali moderne a supporto del personale. Attrezzature come giubbotti anti taglio e antiproiettile, spray al peperoncino e body-cam contribuiranno a rendere l’operato degli agenti più sicuro ed efficace nel controllo del territorio. Importante viene considerata l’attuazione della sicurezza integrata come l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere della comunità. L’obiettivo generale del progetto è chiaro e ambizioso: accrescere il controllo del territorio, elevare il livello di sicurezza stradale e supportare le altre forze di polizia nelle situazioni critiche.

Silvio Sebastiani