Oggi si celebra il Safer Internet Day, la giornata mondiale della sicurezza online, anche a Porto San Giorgio alle 18,30 nel teatro comunale. L’appuntamento è nato nel 2004 per educare soprattutto i più giovani all’uso consapevole della Rete ed è cresciuto di anno in anno fino a diventare oggi un evento in grado di coinvolgere oltre cento nazioni in tutto il mondo. L’iniziativa è apprezzata tanto dalle istituzioni quanto da scuole e famiglie desiderose di responsabilizzare ragazzi e ragazze che ormai trascorrono nel mondo virtuale gran parte della loro giornata. Non a caso i temi affrontati nelle varie iniziative in programma sono quelli che più preoccupano i giovani: cyberbullismo, social network, identità digitale, violenza online, privacy e perfino il gaming. A Porto San Giorgio il Safer Internet Day è organizzato dall’Istituto scolastico comprensivo Nardi alle 18,30 di oggi nel teatro: lezione speciale per genitori ed alunni del prof. Emanuele Frontoni, professore di informatica presso l’università di Macerata e Giorgia Melchiorri-dottoranda di ricerca mella stessa università di Macerata. Modera la professoressa Marianna Cintimatore animatore digitale dello stesso Istituto Scolastico Comprensivo di Porto San Giorgio. Con la partecipazione del sindaco, Valerio Vespriini, e l’assessore all’istruzione e cultura, Carlotta Lanciotti e i saluti istituzionali della dirigente scolastica prof Daniela Medori.