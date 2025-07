Sicurezza, pattuglie a piedi della polizia locale

Tornano i servizi serali appiedati della polizia locale dal primo luglio al 31 agosto: i vigili urbani saranno presenti tuti i giorni dalle 20 all’1,30 del giorno successivo con lo scopo di monitorare il territorio a favore della sicurezza, lungomare e centro in particolare. E’ la novità di maggior rilievo prevista dal piano sulla sicurezza che è stato varato proprio per l’estate: "Vogliamo ringraziare gli agenti per il lavoro che svolgono quotidianamente per il controllo del territorio e per la prevenzione – dice l’assessore alla Sicurezza Marco Tombolini –. Il servizio di vigili appiedati prevede un anche un aumento del numero degli stessi agenti fino a settembre". Il comandante della Polizia locale Giovanni Paris ha inoltre firmato un’ordinanza relativa alla limitazione del transito veicolare in alcune piazze e vie del centro per l’estate.

Il provvedimento parte oggi stesso per tutti i giorni della settimana, dalle 19 all’1.30 il divieto di transito in piazza Matteotti, in via Trevisani (nel tratto compreso fra la corsia nord di viale Buozzi e piazza Marina), tra le piazze Matteotti e Marina e in viale Buozzi (corsia nord del tratto compreso tra via Mazzini e via Trevisani Da domenica 6 luglio, nei giorni di sabato e domenica, dalle 21 fino all’1.30, è previsto il divieto di transito lungo il lato sud di piazza Marina e nelle vie adiacenti. Sono esclusi dai divieti i veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità, i veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso. Sempre a partire dal 6 luglio, nei giorni di sabato e domenica, dalle 21 all’1.30 del giorno successivo, è imposto il senso unico di marcia con direzione sud-nord in via XX Settembre, nel tratto compreso fra le vie Baracca e Oberdan. "Le disposizioni sono state stabilite, come sempre avviene, nel periodo estivo, in considerazione dell’aumento del traffico pedonale e veicolare per tutelare la sicurezza dei pedoni – conclude Tombolini -. Il provvedimento, inoltre, permette di promuovere la mobilità dolce durante la stagione estiva favorendo anche le esigenze delle attività commerciali. Dalla prossima settimana, terminato l’evento ‘Pro loco in festa’, sarà emanata l’ordinanza relativa all’istituzione dell’isola perdonale anche sul lungomare Gramsci".

Inoltre sono già in vigore e resteranno valide fino al 30 settembre 2025, le ordinanze numero 77 e 78 emanate dal Comune. Si tratta di provvedimenti relativi al divieto di vendita per asporto e detenzione in luoghi pubblici di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro, lattine o altri materiali pericolosi, dalle 22 alle 6 e al divieto assoluto di vendere, somministrare o cedere bevande alcoliche a minori di 18 anni, anche gratuitamente o per conto terzi, in qualsiasi contesto pubblico o accessibile.

Silvio Sebastiani