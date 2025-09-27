Sicurezza, pioggia di multe contro le morti sul lavoro

Nell’ambito delle operazioni di controllo straordinario sulle attività commerciali della provincia fermana, condotte dai carabinieri di Fermo, coadiuvati dai carabinieri del Nas di Ancona e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, sono state riscontrate numerose violazioni in materia di sicurezza, igiene e rispetto delle normative vigenti, concluse con la denuncia di sette titolari di impresa, conseguenti ammende e sanzioni, oltre che sospensione di attività.

A Fermo, i Carabinieri del Nas di Ancona hanno denunciato un italiano di 65 anni, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L’uomo infatti, nonostante la precedente ordinanza comunale per cessazione immediata del locale, ha continuato ad operare.

Denunciati per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, anche quattro cittadini stranieri titolari o collaboratori di tomaifici situati a Montegiorgio e Porto Sant’Elpidio. Nello specifico si tratta di una donna di 46 anni a cui è stata imposta anche la sospensione dell’attività (a Montegiorgio) dove effettuava lavorazioni in locali sotterranei privi di autorizzazioni, con rischio di elettrocuzione, oltre tutto in assenza del Documento di valutazione rischi e del Piano di emergenza ed evacuazione.

Gli altri tre stranieri denunciati operano sul territorio di Porto Sant’Elpidio. Si tratta di una donna di 39 anni e due uomini rispettivamente di 50 e 55 anni, responsabili di omessa conformità dei luoghi di lavoro, mancata prevenzione incendi, assenza di sorveglianza sanitaria, mancata valutazione del rischio chimico e omesso utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Complessivamente in questi casi, sono state elevate ammende per oltre 43mila euro e sanzioni amministrative per circa 12mila.

Controlli anche alle imprese edili che a Montegiorgio, si sono conclusi con altre due denunce a carico di un 32enne straniero e un 61enne italiano. Le indagini del settore sono state curate dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, unitamente al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che hanno riscontrato le seguenti gravi irregolarità. Nel primo caso sono emerse: la mancata vigilanza sulle attrezzature da lavoro e l’impiego di tre lavoratori in nero su sette (tutti di nazionalità albanese) costati al 32enne anche la sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre la denuncia. Nel secondo caso, invece, le irregolarità rimandano alla difformità nell’esecuzione delle operazioni di sbancamento e spianamento. Le sanzioni complessive ammontano ad oltre 18mila euro in ammende e oltre 8mila in sanzioni amministrative.

Paola Pieragostini