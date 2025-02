Sicurezza, presi gli autori del furto di Natale

Ancora sulla sicurezza. Il sindaco Massimiliano Ciarpella di Porto Sant’Elpidio, per informare anche del fatto che gli autori di un furto di modesta entità avvenuto poco prima di Natale ai danni di un’attività commerciale, sono stati individuati dai carabinieri e sottoposti a misure cautelari. Intanto, per quanto riguarda l’operazione interforze, il primo cittadino fa sapere che, nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, sono state identificate 20 persone, sono state controllate 4 strutture ricettive una delle quali è risultata non in regola per quanto riguarda la registrazione degli ospiti alloggiati, ed è stato fermato un extracomunitario trovato senza permesso di soggiorno. Sono risultati essere due extracomunitari anche gli uomini fermati dai carabinieri perché ritenuti responsabili del furto in un locale del centro, avvenuto un paio di mesi fa: