"Sicurezza, qualcosa si può fare"

"Per la sicurezza qualcosa si può!" è lo slogan che i consiglieri di minoranza contrappongono al "non possiamo fare nulla" attribuito al primo cittadino ed evidenziano una serie di provvedimenti che potrebbero essere presi per garantire per quanto possibile la sicurezza, tra i quali, in particolare, viene riproposta l’istituzione di un servizio unificato di polizia locale che coinvolga tutta la costa. I consiglieri in questione premettono che:" la stagione estiva deve ancora entrare nel vivo ma a Porto San Giorgio c’è qualcosa di spiacevole che invece è già ai massimi livelli: infatti, non passa weekend che non si svegli con notizie di risse e sangue tra giovani e bande con conseguenze spesso importanti". Riconoscono che il tema è complesso e di difficile soluzione ma che qualcosa bisogna pur fare , Quindi, dopo aver posto la domanda se con l’arrivo dell’estate i genitori possono stare sereni, danno indicazione circa alcuni provvedimenti eventualmente da assumere: l’’amministrazione potrebbe convocare gli operatori, oltre che per condividere gli eventi, anche per sensibilizzarli ancora una volta sulla vendita di alcolici. Molte attività si stanno muovendo in maniera autonoma con un servizio di sicurezza. L’amministrazione potrebbe predisporre risorse per incentivare questi servizi: è fondamentale pretendere dalle autorità extracomunali come la Prefettura un’attenzione decisa e importante dedicata a Porto San Giorgio, soprattutto durante la stagione estiva.

"Su questo fronte – aggiungono i consiglieri di minoranza - abbiamo sentito solo parole di scoraggiamento del sindaco "non possiamo fare nulla". Non siamo d’accordo. Adesso che in termini numerici l’organico è adeguato, il sindaco decida con il Comandante di impiegare il personale della polizia locale nei turni serali sin da subito, insieme al potenziamento del sistema di videosorveglianza in via XX Settembre e Rismondo. È inoltre il momento di pretendere con forza il coinvolgimento del comune capoluogo e rimettere sul tavolo una volta per tutte l’idea di un servizio di polizia unificato che coinvolga tutta la costa. È impensabile continuare a procedere ognuno per conto suo su temi come la sicurezza. La politica non si può limitare a contrastare e reprimere gli eventi che accadono, ma deve attivarsi per progettare azioni prevenzione, coinvolgendo anche la società civile, le scuole, i giovani e famiglie.

Silvio Sebastiani