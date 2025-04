Sicurezza sul lavoro: cinque denunce e 20mila euro di multe

Cinque imprenditori denunciati e oltre 20.000 euro di sanzioni. E’ questo il bilancio dei controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo e del Nil, Nucleo ispettorato del lavoro per la tutela dei lavoratori e il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attenzione dell’Arma si è concentrata questa volta nel settore edile dove sono state scoperte diverse per infrazioni legate alla sicurezza nei cantieri.

A Fermo un imprenditore 40enne, titolare di un’impresa edile con sede a Montefortino, è stato denunciato per "omessa difesa delle aperture". Questo tipo di violazione si riferisce alla mancata protezione delle aperture nel cantiere, che può causare cadute e infortuni gravi. Per questa infrazione, è stata imposta un’ammenda di circa 3.000,00 euro.

A Porto San Giorgio, invece, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà tre titolari di imprese edili, rispettivamente di 50, 63 e 68 anni, sempre per "omessa difesa delle aperture nel vuoto". Le violazioni hanno portato a un totale di ammende pari circa 8.500 euro.

Infine a Montefortino, in un altro cantiere, un 54enne titolare di un’impresa edile è stato denunciato in stato di libertà per l’inidoneità del ponteggio metallico presente sul luogo di lavoro. Le condizioni del ponteggio rappresentavano un rischio per la sicurezza dei lavoratori. A seguito di questa violazione, sono state elevate ammende per un totale di oltre 9.000 euro.

Le operazioni di controllo condotte evidenziano l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella salvaguardia della sicurezza dei lavoratori. La collaborazione con il Nil si rivela cruciale per combattere l’illegalità nei diversi settori lavorativi e per garantire che le normative di sicurezza siano rispettate. La vigilanza nei diversi settori, pianificata e attuata con la relativa applicazione delle sanzioni previste rappresentano strumenti fondamentali per prevenire infortuni e tutelare i diritti dei lavoratori.

Fabio Castori