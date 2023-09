Sicurezza sul lavoro: se ne parla domani

L’Unione Popolare Fermo informa che dalle 18 di domani, sabato 16 settembre, nella sala Castellani in corso Castel San Giorgio (di fronte al teatro comunale) verranno presentate due proposte di legge di iniziativa popolare che riguardano la sicurezza sul lavoro ed il salario minimo legale.

"La prima proposta – spiega l’Unione Popolare – nasce dalla consapevolezza che le attuali norme non sono sufficienti ad impedire gli infortuni gravi e mortali nei luoghi di lavoro ed introduce nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato, quella di omicidio e lesioni gravi e gravissime sul lavoro; la seconda proposta di legge introduce il salario minimo legale di 10 euro lordi l’ora, per contrastare il lavoro povero, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 36 della Costituzione". All’iniziativa interverranno Francesco Tuccino dell’esecutivo nazionale dell’Usb (Unione sindacale di base) , Giusy Montanini ex sindacalista Cgil e Giampiero Pelagalli, portavoce regionale ’le radici del sindacato’ - Cgil.

Coordina Diletta Parrino di Unione Popolare della provincia di Fermo. Ci sarà anche la possibilità di firmare le due proposte.