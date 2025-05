Sicurezza, via libera a due interventi

Il Consiglio comunale di Falerone approva l’acquisto di due porzioni di terreno, per il completamento dei marciapiedi a Piane e la creazione di una sede ciclo pedonabile nella zona artigianale. Due progetti che nascono da due necessità differenti, ma che mirano entrambe a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale a nell’area di Piane di Falerone. Il primo intervento interessa l’ultimazione del marciapiede costruito recentemente lungo viale della Resistenza. "I marciapiedi erano stati ultimati durante l’estate tranne una piccola porzione – spiega il sindaco Armando Altini – circa 60 metri che separano la sede della banca Bcc alla pizzerie Oasi perché il terreno circa 220 metri quadrai era di proprietà privata. Siamo riusciti a raggiungere un accordo con i proprietari e abbiamo acquistato la porzione di terreno necessaria. Appena possibile apriremo il cantiere per completare l’opera".

E’ completamente differente il progetto che interessa la zona artigianale di Piane di Falerone, su cui è stato impostato un piano di riqualificazione. Infatti, l’area artigianale svolge da sempre una funzione strategica: oltre ad ospitare diverse aziende, viene frequentata da molti sportivi, nei fine settimana ospita iniziative e ritrovi e persino esercitazioni di emergenza.

"La zona artigianale oltre al traffico pesante, ai lavoratori della varie ditte – continua Altini – è molto frequentato da podisti e ciclisti e purtroppo la strada e il marciapiede esistente, a causa dell’usura, degli agenti atmosferici e soprattutto del tempo, era molto rovinata: asfalto sgretolato con vistosi avvallamenti, il marciapiede spaccatura e vari distaccamenti della soletta dalla sede stradale. Insomma era necessario un intervento, Abbiamo partecipato ad un bando nazionale di riqualificazione urbana e siamo stati ammessi a finanziamento per circa 300.000 euro. Il progetto prevede la sistemazione della sede stradale, il rifacimento del marciapiede e una sede ciclo pedonabile nel tratto fra l’ex stazione ferroviaria e via principale dell’area artigianale. Per rendere possibile tale operazione, abbiamo acquistato per circa 7.000 euro alcune particelle primate per una superficie complessiva di 450 metri quadrai che ci erano necessarie per completare l’operazione. Ora che il Consiglio ha deliberato l’atto di acquisizione del terreno provvederemo alla gara di appalto per i lavori. Entrambi gli interventi servono a migliorare la sicurezza".

Alessio Carassai