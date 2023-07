Signora non riceve più la posta, uffici in azione

Nei giorni scorsi su segnalazione di una lettrice, era stato evidenziato un problema da parte di una residente di Alteta, frazione di Montegiorgio, che non riceveva più la posta da circa due settimane. La preoccupazione di Luciana Monteverde, questo il nome della donna, portata all’attenzione della cronaca locale venerdì 7 luglio, riguardava principalmente il fatto che alcune bollette erano tornate indietro ed esisteva il pericolo che le stesse già onerose a causa degli aumenti potessero ritornare con l’aggiunta delle morosità o peggio che si arrivasse all’interruzione del servizio. In seguito alla segnalazione, l’Ufficio della media Valtenna di Poste Italiane, ha effettuato una verifica e provvederà in breve a risolvere il problema. "Il disagio – spiega in una nota l’ufficio delle poste di zona - si è verificato a seguito della mancata indicazione del nominativo sulla cassetta e il citofono domiciliare del nuovo indirizzo di residenza. L’Azienda monitorerà nelle prossime settimane la corrispondenza destinata alla lettrice".