Silenzi: tutti i limiti della sanità sulle nostre spalle e dei più fragili

"La pandemia ha evidenziato i limiti di una sanità ospedalocentrica e con grande spazio per le strutture private. A farne le spese sono stati gli anziani e le persone fragili, sole e povere". Ad affermarlo il presidente Cna Pensionati di Fermo Luigi Silenzi, nel suo focus sulla riforma sanitaria necessaria per costruire la medicina territoriale illustrato durante l’assemblea interprovinciale dei Pensionati di Fermo e Ascoli. "Nelle Marche – ha precisato – mancano 174 medici di medicina generale, altri 77 andranno in pensione quest’anno. Eppure i 40 mila medici di famiglia italiani, oggi oberati dalla burocrazia, potrebbero avere un ruolo decisivo per la prevenzione, mediante l’uso della telemedicina e dei più moderni strumenti diagnostici, alleggerendo i pronto soccorso intasati". Insieme ad altre 56 associazioni Cna ha presentato la Carta per i Diritti dell’Anziano e ottenuto l’approvazione di una Legge per la Non Autosufficienza, con il Governo che dovrà emanare i Decreti Delegati attuativi entro marzo 2024.