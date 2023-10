Simona Rolandi vince il premio Francesco Valentini

Punta un volto femminile la 21esima edizione del Premio Giornalistico ‘Francesco Valentini’ che, il 20 ottobre, sarà consegnato a Simona Rolandi presentatrice di questa stagione della Domenica Sportiva. "Il suo nome andrà ad arricchire un elenco già straordinario – ha commentato Mario Filiaggi, presidente del comitato organizzatore - ma Simona non è solo un’eccellente professionista. E’ anche un’amica della nostra città, dove da anni trascorre molto tempo e che abbiamo coinvolto in tante iniziative trovando sempre piena, cortese e professionale disponibilità". Dichiarazioni condivise dal sindaco Masimiliano Ciarpella e dall’assessore allo sport, Enzo Farina. "Questo premio – ha aggiunto Giuseppe Moreschini, del Comitato – onora la memoria di Valentini, cronista del Resto del Carlino per oltre 30 anni che, con la sua penna pungente, ha raccontato politica, cronaca, sport della nostra città. Col Premio sportivo elpidiense dell’anno onoriamo anche la memoria di Enzo Belletti e col Premio alla migliore squadra, quella di Gabriele Marziali altre due figure indimenticabili che hanno dato molto allo sport cittadino".