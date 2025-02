Simoni non ha dubbi:: "La Fermana si salverà"

Ospite de ’Le Marche nel pallone’ domenica sera il presidente della Fermana ha mostrato ancora amarezza per la sconfitta con L’Aquila ma ha anche fatto il punto. "Chiediamo rispetto dopo quanto visto domenica per coloro che vengono a vedere la partita, fermo restando che gli errori ci sono e gli arbitri possono sbagliare. A fine primo tempo ho ricevuto i complimenti da parte del presidente de L’Aquila, che era vicino a me a vedere la partita. Di sicuro l’innesto dei giocatori arrivati da dicembre in poi si sente e mister Brini ha dato un gioco alla squadra che guarda in avanti e va all’attacco. Io credo fortemente alla salvezza, con questa squadra e con Brini in panchina. C’è grande equilibrio in campionato: non vedo grandissima differenza, ce la possiamo giocare ogni domenica con tutti". Poi si passa agli aspetti gestionali della Fermana. "Sono entrati in direttivo tre imprenditori (Roberto Ferroni, Samuele Isidori e Stefano Faggio, ndr) che hanno portato forze fresche altrimenti non saremmo potuti andare avanti. Lo scorso anno eravamo rimasti soli e sono stati fatti anche due mutui per completare il pagamento degli stipendi e chiudere il campionato, per evitare il fallimento. Quest’anno ci stiamo riorganizzando, pensando anche all’anno prossimo. Se entra altra gente fermana e del territorio, riuscendo a salvarci sul campo, ci sono poi tutte le premesse per un’estate tranquilla, in vista della prossima stagione". Sfoggia il consueto ottimo Umberto Simoni, in carica da ben nove stagioni. "Per la ristrutturazione del debito la questione è quasi del tutto completata, grazie all’avvocato Gambelli che sta portando avanti la pratica. Siamo quasi alla fine ed è fondamentale partire da questo: ci stiamo riuscendo ed io sono fiducioso. Il Comune? Ci è vicino anche con le strutture, con la disponibilità della Cops che ci dà l’opportunità di fare allenamenti a Fermo senza doverci spostare a Porto San Giorgio. Federico Ruggeri e Michele Paolucci nei rispettivi ruoli sono bravi e stanno mettendo la loro esperienza di campo al servizio della Fermana".